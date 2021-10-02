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Жертвами COVID-19 в США за время пандемии стали более 700 тысяч. человек

  /   Обновлено: 02 октября 2021 07:40
Общество
Жертвами COVID-19 в США за время пандемии стали более 700 тысяч. человек
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 2 октября. Количество летальных исходов от последствий COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек. Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса.

Всего в США за период пандемии COVID-19 выявлено 700 258 смертельных случаев. Число заражений коронавирусной инфекцией превысило 43,6 миллиона человек. В Белом доме назвали это число «ужасающим».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил ранее ситуацию с коронавирусом в США. По его мнению, сегодня пандемия становится проблемой тех людей, кто не прошел вакцинацию, как заявлял ранее президент США Джо Байден. США смогут забыть пандемию, если вакцинируют нужное количество населения, отметил Онищенко.

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сша пандемия коронавирус
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