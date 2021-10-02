Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 07:57
07:55
Общество
Android-разработчику предлагают самую высокую зарплату в России на удаленке
07:54
Политика
Депутат украинской Рады прокомментировал новость о транзите российского газа в Венгрию
07:48
Политика
Политолог Ищенко объяснил, как выборы в Германии повлияют на Украину
07:40
Общество
Жертвами COVID-19 в США за время пандемии стали более 700 тысяч. человек
07:29
Происшествия
Мебельный склад загорелся в Богородском городском округе Подмосковья
07:17
Происшествия
Источник ФАН подтвердил факт ДТП со спорткаром на западе Москвы
07:16
Общество
Певица МакSим удивила поклонников фотографией в откровенном образе
07:02
Политика
Политолог Ищенко: Украину не касается сделка Венгрии и России
07:00
Армия
Новое покрытие-хамелеон разработали для российских боевых машин
06:56
Общество
Врач Лукьянов: физическая и мысленная активность являются залогом здоровой старости
Все новости

Певица МакSим удивила поклонников фотографией в откровенном образе
Общество
Певица МакSим удивила поклонников фотографией в откровенном образе
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 2 октября. Только недавно певица МакSим вышла из комы и выписалась из больницы, как уже радует фанатов снимками с фотосессий в пикантных образах.

После болезни Марина Максимова стеснялась показывать свое худощавое тело, однако сейчас выкладывает фотографии в откровенных нарядах. Поклонники певицы удивляются, как девушка смогла так быстро восстановится и прийти в форму после тяжелой болезни. Фанаты считают это чудом, однако радуются за исполнительницу и оставляют восторженные комментарии.

Недавно МакSим показала на своей странице в Instagram снимок с фотосессии. В кадре девушка стоит в бежевом боди, слегка прикрываясь белой рубашкой. Комментарии под постом сразу же заполнились комплиментами.

«Красавица наша! Здесь должен быть миллион лайков!» — написал один из пользователей.

«Умница, как будто и не болела», — прокомментировал другой

Однако некоторые нашли странным такую быструю реабилитацию певицы. Девушка впервые почувствовала себя плохо 12 июня, после чего почти два месяца провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ.

«Не нужно так, будь поскромнее после всего, что ты пережила, мы все молились за твое здоровье», — возмутился юзер.

Ранее появились слухи, что болезнь МакSим придумали пиарщики. На интервью у Ксении Собчак певица резко отреагировала на заявления о ее фейковом диагнозе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Певица МакSим удивила поклонников фотографией в откровенном образе
фото певица макsим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru