Певица МакSим удивила поклонников фотографией в откровенном образе

Москва, 2 октября. Только недавно певица МакSим вышла из комы и выписалась из больницы, как уже радует фанатов снимками с фотосессий в пикантных образах.

После болезни Марина Максимова стеснялась показывать свое худощавое тело, однако сейчас выкладывает фотографии в откровенных нарядах. Поклонники певицы удивляются, как девушка смогла так быстро восстановится и прийти в форму после тяжелой болезни. Фанаты считают это чудом, однако радуются за исполнительницу и оставляют восторженные комментарии.

Недавно МакSим показала на своей странице в Instagram снимок с фотосессии. В кадре девушка стоит в бежевом боди, слегка прикрываясь белой рубашкой. Комментарии под постом сразу же заполнились комплиментами.

«Красавица наша! Здесь должен быть миллион лайков!» — написал один из пользователей.

«Умница, как будто и не болела», — прокомментировал другой

Однако некоторые нашли странным такую быструю реабилитацию певицы. Девушка впервые почувствовала себя плохо 12 июня, после чего почти два месяца провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ.

«Не нужно так, будь поскромнее после всего, что ты пережила, мы все молились за твое здоровье», — возмутился юзер.

Ранее появились слухи, что болезнь МакSим придумали пиарщики. На интервью у Ксении Собчак певица резко отреагировала на заявления о ее фейковом диагнозе.