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Политолог Ищенко: Украину не касается сделка Венгрии и России
Политика
Политолог Ищенко: Украину не касается сделка Венгрии и России
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 октября. С кем и на каких основаниях Россия заключает контракты — это не дело Украины. Об этом заявил российский политолог Ростислав Ищенко.

В интервью для издания «Украина.ру» президент Центра системного анализа и прогнозирования обсудил новый газовый контракт между Будапештом и Москвой. Он не понимает, по какой причине в данной ситуации Киев возмущается.

««В обход Украины» — это украинская терминология. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в Москве говорили, что Украина заключила с Норвегией соглашение о поставках гранита в обход России? Очевидно, это вообще не украинское дело, с кем Россия, и каким образом заключает контракты», — отметил эксперт.

Он добавил, что в этой ситуации Венгрия является покупателем, Россия — продавцом. Если Украина хочет, чтобы транзит проходил через ее территорию, то она должна создать для этого выгодные условия для обеих сторон. Если бы Будапешт был в этом заинтересован, то он сам настоял бы на сделке.

Ранее эксперт по международным вопросам Геннадий Друзенко заявил, что Украина по уши в долгах, у нее нет ресурсов, и она ничего не может предложить западным партнерам.

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