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Новое покрытие-хамелеон разработали для российских боевых машин
Армия
Новое покрытие-хамелеон разработали для российских боевых машин
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 октября. Боевые машины российской армии снабдят способным менять окраску в контексте окружающего ландшафта покрытием-хамелеоном, сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

Опытный образец маскировочного покрытия создан на основе электрохромных материалов. В настоящее время проводятся испытания разработки на макетах техники, сообщает со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости.

Оснащать такой маскировкой планируется бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки и другую бронетехнику. Комплекс маскировки состоит из отдельных пластин с электрохромным покрытием, что позволяет ему выстраивать различные зрительные образы, копируя цвет и структуру окружающего ландшафта.

Информацию об окружении система собирает с помощью видеокамер. После этого данные о цвете и структуре анализируются вычислительным комплексом, а покрытие подстраивается под окружающую среду, за доли секунды создавая необходимые камуфлирующие образы.

Ранее главнокомандующий войсками Олег Салюков заявил, что сухопутные войска РФ в текущем году получили свыше 2,5 тысячи новых образцов оружия и военной техники. Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, а также модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», подчеркнул он.

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