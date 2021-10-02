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Дополнения к закону о гидах будут приняты до конца года в России

  /   Обновлено: 02 октября 2021 06:29
Общество
Дополнения к закону о гидах будут приняты до конца года в России
pixabay.com  /  InWay

Москва, 2 октября. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила журналистам об усовершенствовании закона о гидах к концу года в России.

Необходимые дополнения к закону о деятельности экскурсоводов будут приняты до конца 2021 года. В апреле Совфед одобрил закон о регулировании деятельности гидов, согласно которому они должны иметь гражданство РФ и проходить аттестацию, проводимую специальной комиссией.

«Закон этот вступит в силу в следующем году, для его работы необходимо принятие целого ряда правовых и подзаконных актов. Мы сейчас вместе с коллегами этим занимаемся», — сказала Догузова.

Ранее, 23 сентября в спасательные службы КБР поступила информация о том, что на высоте 5400 метров группа альпинистов из 23 человек попросила о помощи. Туристы при восхождении на Эльбрус попали в сильную пургу и отправили спасателям запрос о помощи. Пять альпинистов погибли.

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закон гид экскурсовод
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