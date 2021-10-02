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Аналитик Дэнс предупредил США об отставании в освоении Арктики от России
Экономика
Аналитик Дэнс предупредил США об отставании в освоении Арктики от России
wikimedia.org  /  Общественное достояние

Вашингтон, 2 октября. Россия может увеличить разрыв в темпах освоения Арктики и природных ресурсов региона из-за политики администрации главы Белого дома Джо Байдена, считает эксперт Томас Дэнс.

Дэнс был членом федеральной Комиссии Соединенных Штатов по исследованию Арктики, которая выступает с рекомендациями по работе различных ведомств в данном регионе. В статье для газеты Hill он отметил, что США покупают у России нефти в два раза больше, чем добывают на Аляске. Там добычу природных ископаемых в настоящее время ведут недостаточно активно, что приводит к серьезным последствиям в области экономического роста, безопасности и рабочих мест, считает Дэнс.

«В то же время освоение ресурсов Арктики Россией осуществляется стремительно и может принести в ближайшие годы огромную выгоду», — подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что технологии России по добыче энергоносителей в Арктике быстро развиваются. Кроме того, РФ располагает более чем 50 ледоколами, тогда как у США работоспособными остаются только два таких судна.

«После победы в холодной войне мы теперь проигрываем ледяную», — заключил Дэнс.

Ранее председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов заявил, что Арктика должна быть регионом конструктивного взаимодействия России и США. Стороны заинтересованы в том, чтобы регион развивался предсказуемо и отличался низкой напряженностью.

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