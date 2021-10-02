Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Пензенской области

Пенза, 2 октября. Поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем на переезде. Инцидент произошел в Пензенской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Соответствующей информацией поделились экстренные службы.

Житель Мордовии недавно скончался под составом грузового поезда. Происшествие произошло 29 сентября на перегоне Ковылкино — Мокша. По сведениям Центрального СУ СК на транспорте, машинист пытался предотвратить инцидент. Он использовал громкий сигнал и экстренный тормоз. Однако грузовой состав все равно сбил случайного пешехода. Погибшим является мужчина 1964 года рождения.