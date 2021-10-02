Бывший депутат Рады Мураев предсказал раздел Украины в случае третьего Майдана

Киев, 2 октября. Экс-депутат Рады Евгений Мураев предрек Украине раздел территорий между соседними государствами в случае новых крупных протестов в стране.

Мураев выступил против неконтролируемой «уличной демократии», так как Украина может не выдержать «третьего Майдана». Об этом он заявил на телеканале «Украина 24».

«На нас смотрит Польша, ей хочется справедливости и забрать Галичину. Венгры вкладывают деньги в Закарпатье. <…> Румыны в Измаиле. Одна из самых беднейших наций, входящих в Европейский союз, но вкладывает денежку в нашу территорию, потому что верят, что эта территория станет их», — сказал политик.

Ранее депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» представили цели на 2030 год. Согласно им, Украина должна «вернуть» Донбасс и Крым. Цели были представлены в ходе совещания. Снимок соответствующего слайда в соцсети Facebook опубликовала зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.