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Бывший депутат Рады Мураев предсказал раздел Украины в случае третьего Майдана
Политика
Бывший депутат Рады Мураев предсказал раздел Украины в случае третьего Майдана
facebook.com  /  Евгений Мураев

Киев, 2 октября. Экс-депутат Рады Евгений Мураев предрек Украине раздел территорий между соседними государствами в случае новых крупных протестов в стране.

Мураев выступил против неконтролируемой «уличной демократии», так как Украина может не выдержать «третьего Майдана». Об этом он заявил на телеканале «Украина 24».

«На нас смотрит Польша, ей хочется справедливости и забрать Галичину. Венгры вкладывают деньги в Закарпатье. <…> Румыны в Измаиле. Одна из самых беднейших наций, входящих в Европейский союз, но вкладывает денежку в нашу территорию, потому что верят, что эта территория станет их», — сказал политик.

Ранее депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» представили цели на 2030 год. Согласно им, Украина должна «вернуть» Донбасс и Крым. Цели были представлены в ходе совещания. Снимок соответствующего слайда в соцсети Facebook опубликовала зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

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украина майдан мураев
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