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Лукашенко назвал фантазией заявления о спецоперации по посадке Ryanair
Политика
Лукашенко назвал фантазией заявления о спецоперации по посадке Ryanair
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 2 октября. Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал выдумкой заявления о том, что посадку самолета компании Ryanair 23 мая в Минске спланировали специальные службы.

Глава государства поделился соответствующим заявлением во время беседы с телекомпанией CNN, часть которой была показана в пятницу. Лукашенко заявил, что не планирует в чем-то признаваться. По словам президента Белоруссии, он не находится под следствием. Лидер страны также посоветовал тщательно выбирать слова.

Лукашенко так ответил на вопрос интервьюера о том, готов ли он признаться, что посадку воздушного судна спланировали белорусские специальные службы. По словам президента, проведение такого задания правоохранителями без нарушения международных инструкций или законов дорого бы обошлось. По этой причине подобные обвинения являются фантазией.

Президент Белоруссии также недавно сообщил, что Минск сблизится с Москвой в случае внешней агрессии. По словам Лукашенко, республика станет военной базой, если это будет необходимо.

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белоруссия лукашенко ryanair
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