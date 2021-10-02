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Белорусские и казахстанские компании призвали ускорить реформу РОП в России
Экономика
Белорусские и казахстанские компании призвали ускорить реформу РОП в России
pererabotka.pro

, 2 октября. Белорусские и казахстанские операторы РОП призвали скорее внедрить в России Концепцию расширенной ответственности производителей.

Таким образом во вторичный оборот будут вовлекать больше отходов, также увеличатся мощности по переработке, отмечают операторы РОП из соседних республик. Председатель правления казахстанского ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев отметил, что в России система в ее текущем состоянии не позволяет достичь ожидаемых результатов.

РФ необходимо скорейшее внедрение новых правил РОП, особенно важно в отрасли обращения с ТКО ввести централизованное управление, считает он. Предложенные изменения в российской системе оцениваются позитивно, подчеркнул Кумаргалиев.

«Считаем, что подобные подходы позволяют в условиях постсоветского пространства достигать оптимальных результатов», — цитирует Кумаргалиева телеканал «360».

Директор белорусского «Оператора вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич отметила «схожесть менталитетов и истории» России и Белоруссии. По ее мнению, при работе РОП в РФ повысится процент использования отходов, и постепенно вырастут мощности по их переработке.

Ранее Минприроды России организовало встречу с представителями бизнеса и «Российского экологического оператора». Стороны обсудят расширенную ответственность производителей (РОП).

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отходы тко роп
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