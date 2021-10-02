Пользователи YouTube поделились первыми отзывами о фильме «Веном-2»

Москва, 2 октября. Кинокомикс «Веном: Да будет Карнаж» вышел на экраны кинотеатров. Зрители поспешили высказать свое мнение о фильме.

Лента повествует о репортере Эдварде Броке, который соединился с космическим симбиотом и вынужден противостоять убийце-маньяку, обладающему теми же суперспособностями. Фанаты оставили свои отзывы на YouTube-канале Qewbite.

«Самое крутое в этом фильме, это сцена после титров. А фильм просто неплох», — заявил Борис Веретенников.

Евген Ромирес отметил, что кинолента смотрится на одном дыхании. Сцена после титров — это «взрыв мозга».

«Второй фильм мне понравился меньше, чем первый. Я все ждал, когда начнется самое интересное, а оказалось, это конец. Некоторые части сюжета мне показались смазанными и совершенно нераскрытыми. Честно, у меня появилось ощущение, что это проходной фильм, нужный лишь для связки первой части и чего-то в будущем», — поделился мнением Shadow Fight.

Vasya Chunachenko считает, что главный злодей получился слабым, особенно в сравнении с киновселенной Marvel. В современном кино уже не впечатляют антагонисты, которые не имеют мотивации, а поступают так лишь потому, что злы по своей природе.

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Netflix на своем канале представил трейлер вестерна «Тем больнее падать» с Идрисом Эльбой в одной из главных ролей.