Программист Вакулин: пиратские фильмы могут нести в себе вредоносный код

Москва, 2 октября. Скачивая пиратские фильмы, пользователь не только нарушает закон, но и рискует передать все свои данные в руки злоумышленников, предупредил программист Сергей Вакулин.

С выхода новых фильмов в кинопрокат обычно проходит немного времени, прежде чем они оказываются в руках так называемых пиратов, распространяющих нелицензированные копии картин. Однако нередки случаи, когда вместе с заветным фильмом пользователь скачивает на свой компьютер и вредоносный файл, сообщил программист.

«...злоумышленник может вам выдать какой-то пиратский фильм, но в папке с ним будет еще один дополнительный скрытый файл. Если вы самостоятельно не меняли настройки операционной системы, то этот файл у вас так и будет храниться на компьютере скрыто», — передает слова Вакулина радио Sputnik.

Таким файлом может оказаться программа, управляющая компьютером пользователя удаленно и передающая своему хозяину все пароли жертвы. Чтобы не подвергаться подобному риску, необходимо воздерживаться от скачивания файлов с непроверенных источников и использовать антивирус, заключил Вакулин.

Кроме этого, мошенники также промышляют на виртуальных торговых площадках. Специалисты рассказали, как злоумышленники обманывают покупателей и продавцов в интернете.