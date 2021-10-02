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Украинский обозреватель Романенко назвал Киев газовым наркоманом
Политика
Украинский обозреватель Романенко назвал Киев газовым наркоманом
Федеральное агентство новостей

Киев, 2 октября. Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко поблагодарил Венгрию за урок "газовому наркоману" Киеву после конфликта из-за поставок ресурса.

Романенко обвинил Украину в газовой «наркомании» после конфликта из-за поставок российского газа в Венгрию. Он считает, что Будапешт преподал Киеву урок, выбрав Сербию и Австрию для транзита, передает портал «Гордон».

«Венгрии это выгодно, и она имеет право выбирать транзит, отталкиваясь от своих национальных интересов», — сказал Романенко.

Обозреватель со смехом отнесся к утверждению властей о том, что Венгрия должна осуществлять транзит газа через Украину. Романенко сравнил это с реакцией наркомана, привыкшего к легкой дозе. Он отметил, что Украине сильно вредит своя же коллективная глупость.

Ранее эксперт по международным вопросам Геннадий Друзенко заявил, что Киеву нечего требовать от Венгрии. Украина по уши в долгах, у нее нет ресурсов, и она ничего не может предложить западным партнерам.

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газ транзит конфликт
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