Киев, 2 октября. Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко поблагодарил Венгрию за урок "газовому наркоману" Киеву после конфликта из-за поставок ресурса.

Романенко обвинил Украину в газовой «наркомании» после конфликта из-за поставок российского газа в Венгрию. Он считает, что Будапешт преподал Киеву урок, выбрав Сербию и Австрию для транзита, передает портал «Гордон».

«Венгрии это выгодно, и она имеет право выбирать транзит, отталкиваясь от своих национальных интересов», — сказал Романенко.

Обозреватель со смехом отнесся к утверждению властей о том, что Венгрия должна осуществлять транзит газа через Украину. Романенко сравнил это с реакцией наркомана, привыкшего к легкой дозе. Он отметил, что Украине сильно вредит своя же коллективная глупость.

Ранее эксперт по международным вопросам Геннадий Друзенко заявил, что Киеву нечего требовать от Венгрии. Украина по уши в долгах, у нее нет ресурсов, и она ничего не может предложить западным партнерам.