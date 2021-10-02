Черчесов высказался по поводу взаимоотношений между Карпиным и Дзюбой

Москва, 2 октября. Экс-наставник национальной команды России Станислав Черчесов высказался о взаимоотношениях между нападающим Артемом Дзюбой и нынешнем тренером сборной Валерием Карпиным.

Дзюба недавно отказался от выступления в футболке национальной команды на ближайших играх. Черчесов сообщил, что нападающий является футболистом с амбициями. Дзюбе иногда нужно время для поиска собственной ниши, отметил тренер. Он подчеркнул, что нападающий уже в 18 лет играл под его руководством за «Спартак». Форвард нуждается в обретении внутренней гармонии, подчеркнул тренер.

По мнению тренера, подобные ситуации иногда происходят в расположении и национальных команд, и клубов. Задача наставника — сделать выводы, иногда простить какую-то ошибку, проанализировать все спокойно и исправить.

Черчесов напомнил, что Артем показал хорошее выступление на чемпионате мира. Ему удалось тогда больше всех забить и выводить сборную за собой с капитанской повязкой на руке.

Дзюба недавно был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги в сентябре. Соответствующей информацией поделился Twitter-аккаунт чемпионата России по футболу.