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Эпидемиолог Горелов назвал сроки вакцинации от COVID-19 после гриппа и ОРВИ
Общество
Эпидемиолог Горелов назвал сроки вакцинации от COVID-19 после гриппа и ОРВИ
Невские Новости

Москва, 2 октября. Сделать прививку от коронавируса можно через две-три недели после гриппа или ОРВИ, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, сезон гриппа в этом году начался очень рано: первые случаи заболевания регистрировались уже в августе, а в сентябре рост заболеваемости продолжился. Привиться нужно обязательно, особенно детям, лицам из групп риска и переболевшим COVID-19, сообщил ТАСС ученый.

«При этом перенесенные ОРВИ или грипп — не причина отказываться от прививки от ковида. Ее можно делать спустя две-три недели после перенесенного острого заболевания», — заявил Горелов.

Эксперт добавил, что заболевание COVID-19 или гриппом сопровождается серьезным иммунным стрессом. Перенесшие инфекцию люди становятся более восприимчивы к другим заболеваниям, течение которых «прогнозируется более тяжелое», предупредил Горелов. Он призвал россиян вакцинироваться и от коронавируса, и от гриппа.

Ранее глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что жителям России хватит вакцины от гриппа. По словам чиновника, сейчас проблем с поставками препаратов в регионы не наблюдается.

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грипп вакцинация коронавирус
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