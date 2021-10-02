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Диетолог Писарева перечислила опасные диеты в осенний период
Общество
Диетолог Писарева перечислила опасные диеты в осенний период
pixabay.com

Москва, 2 октября. Некоторые диеты могут быть опасны для здоровья в период осенних холодов. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

В осенне-зимний период происходит перестройка организма, а иммунитет требует поддержки. В это время года садиться на экстремальные диеты опасно, так как это может привести к заболеванию гриппом и простуде, передает «Вечерняя Москва».

Осенью необходимо употреблять больше фруктов и овощей, чтобы организм получал все необходимые витамины и микроэлементы. Также можно принимать витаминизированные добавки для укрепления иммунитета.

Для похудения в этот период необходимо перейти на сбалансированное питание. В рационе должны присутствовать рыба, морепродукты, белки, фрукты и разные виды мяса, подчеркнула Писарева.

Ранее индийский диетолог Мунмун Ганеривал порекомендовала желающим сбросить лишний вес отказаться от подсчета калорий.

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иммунитет диета осень
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