Диетолог Писарева перечислила опасные диеты в осенний период

Москва, 2 октября. Некоторые диеты могут быть опасны для здоровья в период осенних холодов. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

В осенне-зимний период происходит перестройка организма, а иммунитет требует поддержки. В это время года садиться на экстремальные диеты опасно, так как это может привести к заболеванию гриппом и простуде, передает «Вечерняя Москва».

Осенью необходимо употреблять больше фруктов и овощей, чтобы организм получал все необходимые витамины и микроэлементы. Также можно принимать витаминизированные добавки для укрепления иммунитета.

Для похудения в этот период необходимо перейти на сбалансированное питание. В рационе должны присутствовать рыба, морепродукты, белки, фрукты и разные виды мяса, подчеркнула Писарева.

Ранее индийский диетолог Мунмун Ганеривал порекомендовала желающим сбросить лишний вес отказаться от подсчета калорий.