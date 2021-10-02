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Юрист Миронов: забытые дома водительские права не могут быть поводом для изъятия авто
Общество
Юрист Миронов: забытые дома водительские права не могут быть поводом для изъятия авто
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 2 октября. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал о порядке действий водителя в случае, если он забыл дома права.

Юрист в беседе с «Праймом» отметил, что для сотрудников ДПС крайне важно понимать, обладает ли водитель правом на управление транспортным средством. Если это действительно так, то наказание за забытые права — штраф 500 рублей или предупреждение с отстранением от управления до устранения причины.

«Например, кто-то может привезти вам документ к месту проверки или же другой человек с соответствующими правами и «страховкой» продолжит путь в качестве водителя», — отметил адвокат.

Отсутствие водительского удостоверения является административным правонарушением, которое не считается остаточным условием для задержания транспортного средства. Миронов отметил, что при отсутствии иных нарушений, обуславливающих эвакуацию автомобиля, его не должны эвакуировать.

Ранее эксперт Алексей Цивилев рассказал, что ждет российских водителей в ближайшем будущем. В частности, он прокомментировал нововведения, которые появятся в текущем году.

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ГИБДД адвокат водительские права
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