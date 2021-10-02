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Лукашенко предупредил о сближении Белоруссии с Россией в случае агрессии извне
Политика
Лукашенко предупредил о сближении Белоруссии с Россией в случае агрессии извне
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 2 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN предупредил, что Минск пойдет на большее сближение с Москвой в случае внешней агрессии.

По его словам, если будет нужно, Белоруссия превратится в единую военную базу с Россией, чтобы противостоять вашей агрессии. Лукашенко призвал четко это понимать.

«Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать», — заявил Лукашенко.

В то же время президент Белоруссии заверил, что на территории республики нет иностранных баз, кроме двух российских. Обе базы имеют гражданское назначение, уточнил он. Одна из них была построена для раннего обнаружения пуска ядерных ракет еще в Советском Союзе, вторая — используется Россией для связи с флотом в Атлантике, подчеркнул Лукашенко. На этих базах «служат примерно 30-40 человек», уточнил глава государства.

Президент Республики Беларусь ранее поделился деталями расстрела сотрудника КГБ, который погиб при задержании особо опасного «айтишника» Андрея Зельцера, вооруженного ружьем.

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