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Гендиректор ВОЗ поблагодарил главу Минздрава России за конструктивную встречу

  /   Обновлено: 02 октября 2021 03:21
Общество
Гендиректор ВОЗ поблагодарил главу Минздрава России за конструктивную встречу
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Женева, 2 октября. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус назвал конструктивной встречу с главой Минздрава Михаилом Мурашко в Женеве.

Глава ВОЗ обсудил с Мурашко процедуру включения вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных организацией для экстренного применения. Гебреисус поблагодарил российского министра за визит и написал слово «спасибо» на русском языке.

«Спасибо, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, за ваш визит и конструктивную встречу», — написал в Twitter Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что на встрече, в том числе, обсуждались «новые инициативы» организации, такие как создание биохаба в Швейцарии, академии в Лионе и центра данных о пандемиях в столице Германии.

Мурашко ранее объявил о завершении проведения третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». По итогам исследований препарат показал высокий уровень надежности.

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