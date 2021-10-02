Пользователи Facebook раскритиковали власти Украины за запрет на электричество из России

Киев, 2 октября. Нацкомиссия Украины по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг продлило запрет на электроэнергию из России и Белоруссии до 31 октября.

Украинцы посредством соцсетей выразили свое негодование. Об этом сообщает Regnum.

«Я также санкции накладываю на холодильник, как нажрусь, но как только проголодаюсь, так сразу все ограничения снимаю», — шутит Александр А.

Анатолий Ф. предложил запретить транзит газа через Украину. Он иронично отметил, что для России это будет страшным ударом.

«А что будет после 31 октября? Всё-таки будете покупать электроэнергию в России и Белоруссии? А какой вообще смысл тогда вводить мораторий, если вы через месяц жадно накинетесь на наше электричество?» — задаётся вопросом Юрий Е.

Сергей К. считает, что правительство Украины злое, бессильное и слабое. Они пытаются навредить другому государству в ущерб собственным интересам, не учитывая мнение граждан.

«Литва тоже запрещает, вследствие чего с января будущего года будет первый скачок цен за электричество для потребителей минимум на 20%. Вот так и живем», — отмечает Юрий Е.

Ранее украинский аналитик Руслан Бортник заявил, что из-за своей ошибочной политики Киев лишился не только газового транзита, но и европейских друзей.