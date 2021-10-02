Симоньян резко ответила украинскому политологу Белову на слова о жителях Донбасса

Москва, 2 октября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян «заткнула» украинского эксперта Гордея Белова в прямом эфире программы «60 минут».

Белов утверждал, что Украина является родной страной для жителей Донбасса. Отрывок программы опубликован в Яндекс.Дзен-канале Симоньян.

«Вы говорите, что Украина для жителей Донбасса — Родина-матушка. Понимаете, Родина-матушка не бомбит, не разрывает детей, не отрывает ноги пятилетним. Вы поезжайте в Донецк, в музей, где просто показаны фотографии этих несчастных детей. И вы поймете, что для этих людей это никакая не Родина-матушка. Это злая мачеха, от которой хочется бежать», — сказала она.

На высказывание Симоньян украинский эксперт не нашел ответа, а лишь спросил, куда захотят бежать жители Донбасса. На этот вопрос почти вся студия ответила, что в Россию. После такого ответа Белов замолчал. Глава RT добавила, что россияне хотят «избавить наших братьев и сестер от отвратительного ига».

Ранее Киев выступил против прекращения конфликта в Донбассе. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс не обсуждался.