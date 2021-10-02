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Глава ДНКОМ Исаев предложил увеличить штрафы за нарушение масочного режима
Общество
Глава ДНКОМ Исаев предложил увеличить штрафы за нарушение масочного режима
Федеральное агентство новостей  /  Полина Пашкова; Александр Маньков

Москва, 2 октября. Штрафы за отсутствие масок в общественных местах нужно увеличить. При этом следует рассказывать о необходимости соблюдения масочного режима, потому что он доказал эффективность.

Соответствующее мнение во время беседы с ТАСС сделал основатель и генеральный директор научного центра ДНКОМ Андрей Исаев. По его мнению, Россия отличается от стран Европы с точки зрения санитарного просвещения. Он заявил, что на территории Москвы ситуация немного лучше, однако население в областных городах полностью игнорирует масочный режим.

Исаев объяснил, что масочный режим продемонстрировал собственную эффективность в Юго-Восточной Азии еще в начале прошлого года. По мнению специалиста, эта мера является единственным действенным способом. Эксперт также призвал вернуться к практике проверки сотрудников на COVID-19 методом ПЦР-тестирования. По словам основателя ДНКОМ, этот способ позволит устанавливать бессимптомных носителей, которые распространяют вирус среди других сотрудников.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов недавно назвал новый симптом COVID-19. По его словам, мутация коронавируса «Дельта» чаще всего сопровождается насморком,

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