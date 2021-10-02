Экономист Шибанов объяснил необходимость инвестиций в рубль

Москва, 2 октября. Директор финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов заявил, что покупать иностранную валюту на фоне роста курса рубля ошибочно.

Экономист в беседе с радио Sputnik заявил, что хранить накопления и делать инвестиции в рублях сейчас выгоднее, чем в иностранной валюте. По его словам, иностранная валюта не имеет серьезного доходного мотива.

Специалист в качестве примера привел курсы рубля в начале 2015 года и сейчас. Шибанов обратил внимание, что они почти одинаковы.

«Если вы думаете о том, как лучше сохранить средства, то вы должны учесть, что обычно рублевые депозитные вклады имеют более высокие проценты», — заявил Шибанов.

Вкладывать средства в иностранную валюту имеет смысл только в двух случаях, отметил экономист. В частности, когда человек чувствует скорый резкий рост той или иной валюты, или если расходы человек несет именно в ней.

Если сильной уверенности в изменении валютных курсов у человека нет, то связываться не стоит с тем, что не приносит процентных платежей, уточнил Шибанов. В этом плане ни доллар, ни евро не привлекательны для среднего инвестора.

Ранее аналитик Юрий Попов указал на стабильность рубля по отношению к другим валютам. Российская национальная валюта является единственной, которой удалось укрепить свои позиции на рынке по отношению к доллару.