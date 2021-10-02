Профессор Финогенова назвала размер сбережений для будущей достойной пенсии

Москва, 2 октября. Россияне имеют хорошие условия для счастливой старости. Необходимый размер сбережений для пенсии назвала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Размер желаемой пенсии зависит от нескольких факторов: размера официальной зарплаты и стажа работы, наличие или отсутствие у работодателя корпоративных пенсионных программ и уровень финансовой грамотности. Гражданам со средними доходами советуется откладывать на пенсию не менее 20% от заработка, отметила эксперт. Об этом информирует агентство "Прайм".

По словам специалиста, минимум 10-15% сбережений должны идти на целевые пенсионные накопления, а 5-10% — в резервный инвестиционный фонд. Финогенова рассказала, что сегодня на сайтах НПФ можно найти пенсионные калькуляторы для оценки необходимых взносов в зависимости от желаемого уровня пенсии.

Средний размер страховых пенсий жителей России к 2024 году составит 20 тысяч рублей. Об этом сообщала зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.