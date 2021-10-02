Пользователи Telegram раскритиковали вероятное введение паспортов неграждан на Украине

Киев, 2 октября. Депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов считает, что на Украине нужно ввести паспорт негражданина, как это сделали страны Прибалтики.

В эфире «Думская ТВ» ведущая предложила украинцев, поддерживающих Россию, вывезти из государства. В ответ на это политик заявил, что лучше добавить альтернативное удостоверение личности, как в Латвии и Эстонии. Жители Украины не оценили подобных речей.

«Давай вводи такие паспорта. Моргнуть не успеешь, как Бессарабия в Румынию свалит. Румыны давно поджидают удобного случая вернуть себе эти земли», — отметила OlgaN.

Пользователь Olga считает, что так власти начинают бороться с теми, кто не согласен с их политикой. Сначала таких будут обозначать, потом появятся концлагеря, а там можно ожидать и газовые камеры.

«К 2022 году Украина будет в рамках Киева», — пишет Дмитрий.

Одна из украинок считает странным заявление Вагапова. Особенно, если учитывать, что он — одессит, который говорит на русском языке.

«Ну, давайте сделаем. Быстрее эта недострана развалится», — написал Серж.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» представили цели на 2030 год, согласно им, Украина должна «вернуть» Донбасс и Крым.