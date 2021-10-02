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Прокурор раскрыл детали задержания Саакашвили в Грузии
Политика
Прокурор раскрыл детали задержания Саакашвили в Грузии
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Тбилиси, 2 октября. Прокурор по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Джарджи Циклаури заявил, что политик не сдавался правоохранителям добровольно, его задержали на конспиративной квартире.

О задержании Саакашвили в пятницу заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили. Бывший президент ранее говорил, что планирует вернуться на родину к выборам в органы местного самоуправления.

«Распространяется информация о том, что якобы Саакашвили сам сдался, что не соответствует действительности», — заявил Циклаури в эфире одного из грузинских телеканалов.

По его словам, МВД страны получило оперативную информацию о том, что экс-президент «скрывался на определенном адресе». После «была запланирована и качественно выполнена операция», в ходе которой Саакашвили обнаружили «на конспиративной квартире», уточнил Циклаури.

Прокурор не ответил на вопрос о том, был ли Саакашвили один в момент задержания и оказывал ли он сопротивление правоохранителям. Циклаури добавил, что расследуется дело о незаконном пересечении границы, но разглашать детали операции в рамках расследования он не может.

Ранее Саакашвили рассказал, что правоохранители не применяли силу во время его задержания. Грузинский омбудсмен Нино Ломджария после посещения бывшего главы Грузии отметила, что тот не оказывал сопротивления.

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