Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 01:48
01:40
Экономика
Финансист Кочетков обратил внимание на бессмысленность ожидания кризиса
01:31
Политика
Пушков отметил стремление Саакашвили «взорвать изнутри» Грузию
00:54
Общество
Ветеран ВОВ Михаил Серебряков победил в шоу «Голос 60+»
00:53
Общество
Псаки назвала ужасающим число жертв коронавируса в США
00:30
Политика
Член комитета Госдумы Панина оценила идею переименования украинского города
00:27
Экономика
Уровень безработицы достиг минимума с 2019 года в России
00:24
Весь мир
Правительство Венесуэлы представило новые банкноты и «цифровой» боливар
00:23
Общество
Пользователи Facebook возмутились демонтажом памятника советским воинам на Украине
00:20
Происшествия
Саакашвили поделился деталями своего задержания в Грузии
00:18
Политика
Премьер Грузии: задержание Саакашвили предотвратило беспорядки в стране
Все новости

Финансист Кочетков обратил внимание на бессмысленность ожидания кризиса

  /   Обновлено: 02 октября 2021 01:40
Экономика
Финансист Кочетков обратил внимание на бессмысленность ожидания кризиса
pixabay.com  /  PD

Москва, 2 октября. Кризис является непредвиденным изменением ситуации, из-за чего его ожидание не имеет смысла. Об этом заявил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Предсказуемые явления можно предотвратить, заявил он в беседе с «Праймом». При этом финансист отметил, что современные экономические власти для улучшения ситуации используют старые методы.

Кочетков добавил, что игнорируется усиление инфляции или рост долговой нагрузки. Однако эти проблемы нивелируются: рост инфляции позволяет сжигать лишний долг.

«Таким образом, можно говорить, что кризиса быть не может»,— заявил он.

Специалист при этом отметил, что кризис является постоянным состоянием для человечества. Он становится заметным в случае, если ранее известные проблемы общества долго игнорируются и ситуация доходит до состояния острого кризиса, который требует поиска новых решений.

Ранее стало известно, что темпы инфляции в Европе превысили показатели 2008 года. Рост цен на потребительские товары оказался выше, чем ожидали аналитики.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Финансист Кочетков обратил внимание на бессмысленность ожидания кризиса
инфляция кризис мировая экономика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru