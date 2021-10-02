Финансист Кочетков обратил внимание на бессмысленность ожидания кризиса

Москва, 2 октября. Кризис является непредвиденным изменением ситуации, из-за чего его ожидание не имеет смысла. Об этом заявил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Предсказуемые явления можно предотвратить, заявил он в беседе с «Праймом». При этом финансист отметил, что современные экономические власти для улучшения ситуации используют старые методы.

Кочетков добавил, что игнорируется усиление инфляции или рост долговой нагрузки. Однако эти проблемы нивелируются: рост инфляции позволяет сжигать лишний долг.

«Таким образом, можно говорить, что кризиса быть не может»,— заявил он.

Специалист при этом отметил, что кризис является постоянным состоянием для человечества. Он становится заметным в случае, если ранее известные проблемы общества долго игнорируются и ситуация доходит до состояния острого кризиса, который требует поиска новых решений.

Ранее стало известно, что темпы инфляции в Европе превысили показатели 2008 года. Рост цен на потребительские товары оказался выше, чем ожидали аналитики.