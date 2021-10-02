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Пушков отметил стремление Саакашвили «взорвать изнутри» Грузию
Политика
Пушков отметил стремление Саакашвили «взорвать изнутри» Грузию
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 2 октября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда назвал Саакашвили больше авантюристом, чем политиком. По его словам, экс-президент Грузии «хочет поднять народную волну».

«Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию», — отметил он.

Сенатор уверен, что Саакашвили рассчитывает на поддержку грузин. Политик хочет, чтобы его «вынесли на руках из тюрьмы под радостные крики толпы».

«Это, по его замыслу, будет его новая коронация. Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет», — заявил Пушков.

Сенатор предположил, что заключение Саакашвили так или иначе повлияет на ситуацию в Грузии. По словам Пушкова, «будучи в застенке, он может влиять на расклады».

Утром в пятницу экс-президент Грузии опубликовал два видеообращения, в которых он заявил, что находится в Батуми. В МВД Грузии опровергли эти заявления. Позже стало известно о задержании Саакашвили, осужденного по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ранее политик поделился деталями инцидента.

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саакашвили пушков грузия
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