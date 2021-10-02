Ветеран ВОВ Михаил Серебряков победил в шоу «Голос 60+»

Москва, 2 октября. Михаил Серебряков в возрасте 97 лет стал победителем четвертого сезона шоу «Голос 60+».

Пенсионер также является ветераном Великой Отечественной войны. В музыкальном проекте он выступал от команды Олега Газманова. Всего за место победителя боролись восемь финалистов. Михаил Серебряков вместе с победой в шоу получил миллион рублей и сертификат на запись собственного сингла. Наставник команды Олег Газманов поблагодарил ветерана за опыт, передает Starhit.

«Мне просто повезло, что у меня есть Михаил Ерофеевич. Он учил меня стойкости и мужеству. Спасибо всем, кто у меня был!» — сообщил артист.

Весь доход шоу «Голос 60+» будет направлен в фонд «Галчонок», который занимается помощью детям и подросткам, имеющим поражения центральной нервной системы. Его учредителем является актриса Юлия Пересильд, которая находится на съемках первого фильма в космосе. Финалистам голоса артистка передала привет, а также объяснила значимость фонда для нуждающихся в помощи детей.

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