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Псаки назвала ужасающим число жертв коронавируса в США

  /   Обновлено: 02 октября 2021 00:53
Общество
Псаки назвала ужасающим число жертв коронавируса в США
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 2 октября. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала шокирующим и ужасающим число умерших от последствий коронавируса жителей США.

Она напомнила: президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что «чувствует невероятную ответственность» за происходящее в стране, в том числе за борьбу с COVID-19. По словам Псаки, с самого первого дня президентства «это главный приоритет» для главы государства.

Она также отметила, что по оценкам экспертов, в США, благодаря действиям администрации спасены «десятки, сотни тысяч жизней». Как минимум одну дозу вакцины получили порядка 77—78% жителей США, подчеркнула она.

Тем не менее число жертв COVID-19 Джен Псаки назвала ужасающим. Представитель Белого дома уточнила, что из-за пандемии американцы потеряли родных и близких.

«Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии. Люди, которые потеряли своих близких, родителей, бабушек и дедушек, во многих случаях детей», — заявила она.

С начала пандемии в США выявлено более 43,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, 698 992 человека умерли, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе сведений местных и федеральных властей. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. Согласно оценкам агентства Reuters, 1 октября в США среди заразившихся коронавирусом число летальных случаев превысило 700 тысяч.

Ранее аналитики компании Ipsos провели опрос и выяснили, что заявлениям Правительства США о COVID-19 не доверяют 53% американцев. Высокую степень доверия к заявлениям президента США Джо Байдена об эпидемиологической ситуации в стране отметили 43% опрошенных.

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