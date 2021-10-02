Член комитета Госдумы Панина оценила идею переименования украинского города

Москва, 2 октября. Член комитета Государственной думы по международным делам Елена Панина сообщила, что возможное изменение название Владимира-Волынского во Владимир ударит по Правительству Украины.

Панина отметила, что переименование города усилит чувство родства украинцев с россиянами.

Депутаты городского совета Владимира-Волынского проголосовали за возвращение старого названия — Владимир. Соответствующей информацией 1 октября поделился депутат Верховной рады Владимир Вятрович. Теперь решение городского совета предстоит утвердить украинской Верховной раде.

«Они сами выстрелили себе в ногу», — прокомментировала Панина.

По словам члена комитета Госдумы, в России и на Украине есть большое количество старых городов, которые имеют одинаковые названия. По ее словам, этот факт говорит об общности исторического пути стран.

В российском Владимире недавно ответили украинским депутатам. Глава управления по связям с общественностью и СМИ администрации Александр Карпилович заявил, что город с таким названием может быть лишь один, и находится он в России.