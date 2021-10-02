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Уровень безработицы достиг минимума с 2019 года в России
Экономика
Уровень безработицы достиг минимума с 2019 года в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 октября. В августе уровень безработицы в России достиг минимального за последние два года значения, снизившись за месяц на 0,1% до 4,4%, свидетельствуют данные Росстата.

В последний раз уровень безработицы в России был таким в июне 2019 года. В августе того же года показатель снизился до 4,3%, что стало историческим минимумом.

В соответствии с методологией Международной организации труда, в августе текущего года как безработные классифицировались 3,4 миллиона человек старше 15 лет, отмечает статистическое ведомство.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2021 года составил 4,4% (без исключения сезонного фактора)», — отмечается в опубликованном в пятницу докладе Росстата.

Уровень безработицы резко вырос в России в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Показатель увеличился за месяц с 4,7% до 5,8%. Пик был достигнут в августе того же года на уровне 6,4%. С сентября 2020 года в России началось снижение уровня безработицы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому признанные безработными граждане РФ смогут получать пособие даже в период переобучения или переквалификации. Также сократился срок рассмотрения заявки гражданина на переподготовку или отказ в этом. Теперь службы занятости будут рассматривать заявление в течение семи дней.

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