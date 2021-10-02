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Пользователи Facebook возмутились демонтажом памятника советским воинам на Украине
Общество
Пользователи Facebook возмутились демонтажом памятника советским воинам на Украине
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Киев, 2 октября. В украинской Коломыи памятник советским воинам был демонтирован. Об этом заявил мэр города Богдан Станиславский.

Политик отметил, что этот шаг — избавление от советской идеологии. Украинцы через Facebook выразили свое негодование. Об этом пишет Regnum.

«8 лет народ Донбасса уничтожают, что уж говорить о памятниках», — отметила Лариса К.

Сергей Т. считает, что с 2004 года Украиной правят люди, чьи предки проиграли во время Великой Отечественной войны. Советские памятники их расстраивают, но сами они ничего не могут сделать.

«А чего вы хотите?.. У власти фашисты. Те, кого победила Красная армия в 1945-м. Их от этой победы корежит, как бесов от креста… Фашисты хорошо финансируются, организованы, вооружены, под охраной власти… Кто им будет противостоять? Разобщенные группы людей, без всякого тыла и поддержки, и за ними никого нет… Одиночные выступления равны самоубийству…» — отметил Александр Б.

Евгений П. отметил, что не зря на Украине критикуют «западенцев», которые склонны к нацизму. Сами они утверждают, что не все такие, но при этом никогда не устраивали протестов, чтобы выразить свое несогласие с действиями властей.

Ранее стало известно, что попытка Киева предъявить претензии Будапешту из-за газового контракта с Москвой вызвала недоумение у немецких читателей издания Der Spiegel.

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