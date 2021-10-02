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Саакашвили поделился деталями своего задержания в Грузии
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Саакашвили поделился деталями своего задержания в Грузии
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Петро Панч

Тбилиси, 2 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что правоохранители не применяли силу во время его задержания.

Сам политик не оказывал сопротивления полиции. Об этом рассказала грузинский омбудсмен Нино Ломджария после посещения бывшего главы Грузии.

«Саакашвили заявил, что его задержали сегодня в жилой квартире, он не оказывал сопротивление и, следовательно, полиция не применяла силу. В ходе задержания он был один, он сам открыл дверь полиции», — сказала она.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. О его поимке рассказал премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили. Саакашвили заочно приговорили к девяти годам лишения свободы в Грузии. Политика осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиения депутата Валерия Гелашвили. Ломджария также рассказала, что Саакашвили объявил голодовку. Он выразил несогласие с обвинениями и назвал себя политзаключенным.

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Все новости / Происшествия / Саакашвили поделился деталями своего задержания в Грузии
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