Премьер Грузии: задержание Саакашвили предотвратило беспорядки в стране

Тбилиси, 2 октября. Задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили предотвратило провокации и беспорядки в стране. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По его словам, грузинские власти знали о приезде Саакашвили, однако эту информацию опровергли, чтобы избежать срыва операции по его задержанию. Провокация экс-президента могла перерасти в серьезное противостояние, сказал политик.

Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили в Тбилиси 1 октября. Ранее экс-лидер страны сообщил, что планирует приехать в страну к выборам, которые состоятся 2 октября.

В Грузии Михаил Саакашвили является фигурантом сразу нескольких уголовных дел и заочно осужден на девять лет лишения свободы. Также в стране он объявлен во внутригосударственный розыск.

Недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили. Адвокат обвиняемого Пека Басилая прокомментировал заявление главы государства.