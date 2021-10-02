Адвокат Саакашвили прокомментировал заявление президента Грузии о помиловании

Тбилиси, 2 октября. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Пека Басилая заявил, что его подзащитного можно освободить только помилованием.

Юрист прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства сообщила, что никогда не помилует бывшего лидера государства.

«Сегодняшнее заявление президента о том, что она не собирается помиловать Саакашвили, надиктовано «Грузинской мечтой», все зависит от политической воли», — подчеркнул в эфире одного из местных телеканалов Басилая.

Помилование является единственным способом освобождения экс-президента, считает адвокат. По его мнению, на окончательное решение президента повлияют итоги запланированных на 2 октября выборов в органы местного самоуправления.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 1 октября объявил о задержании Михаила Саакашвили. Экс-главу государства доставили в пенитенциарное учреждение.

В Грузии Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Бывшего президента приговорили к трем и шести годам соответственно. Кроме того, Саакашвили стал фигурантом уголовных дел о разгоне оппозиционного митинга в 2007 году, о погроме телекомпании «Имеди», а также растрате средств из бюджета, приговоры по которым пока не внесены.