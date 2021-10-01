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Украинские депутаты определили сроки «возвращения» Крыма
Политика
Украинские депутаты определили сроки «возвращения» Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Киев, 1 октября. Депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» представили цели на 2030 год, согласно им, Украина должна «вернуть» Донбасс и Крым.

Цели были представлены в ходе совещания. Снимок соответствующего слайда в соцсети Facebook опубликовала зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

«Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой», — написано на слайде.

Украинское правительство ранее одобрило стратегию, направленную на «возвращение» Крыма. Согласно документу, Киев планирует систематически работать с западными партнерами и международными организациями, постоянно педалируя тему полуострова. Стратегия состоит из 158 пунктов и, в частности, предполагает введение новых антироссийских санкций.

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