Украинские депутаты определили сроки «возвращения» Крыма

Киев, 1 октября. Депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» представили цели на 2030 год, согласно им, Украина должна «вернуть» Донбасс и Крым.

Цели были представлены в ходе совещания. Снимок соответствующего слайда в соцсети Facebook опубликовала зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

«Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой», — написано на слайде.

Украинское правительство ранее одобрило стратегию, направленную на «возвращение» Крыма. Согласно документу, Киев планирует систематически работать с западными партнерами и международными организациями, постоянно педалируя тему полуострова. Стратегия состоит из 158 пунктов и, в частности, предполагает введение новых антироссийских санкций.