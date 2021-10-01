Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 00:18
00:13
Происшествия
Прокурор Грузии: экстрадиция Саакашвили на Украину не обсуждалась
00:08
Политика
Адвокат Саакашвили прокомментировал заявление президента Грузии о помиловании
00:02
Общество
Клинцевич назвал главный просчет сценаристов хаоса в Афганистане
23:52
Политика
Украинские депутаты определили сроки «возвращения» Крыма
23:27
Политика
Общественник Друзенко считает, что Украине нечего требовать от Венгрии
23:11
Весь мир
Восемь жительниц ДРК сожгли заживо по обвинению в колдовстве
23:03
Весь мир
США угрожает Эфиопии новыми санкциями за депортацию обвиненных в поддержке боевиков сотрудников ООН
23:03
Политика
Президент Финляндии подчеркнул важность отношений с Россией
23:00
Происшествия
Жительница Одинцовского района рассказала про найденные грибниками останки костей
22:53
Политика
Минюст США сообщил о дальнейшей судьбе банкира Тинькова
Все новости

Общественник Друзенко считает, что Украине нечего требовать от Венгрии

  /   Обновлено: 01 октября 2021 23:27
Политика
Общественник Друзенко считает, что Украине нечего требовать от Венгрии
Федеральное агентство новостей

Киев, 1 октября. Украина по уши в долгах, у нее нет ресурсов и она ничего не может предложить западным партнерам. Об этом заявил эксперт по международным вопросам Геннадий Друзенко.

В интервью для украинского издания «Апостроф» юрист обсудил внешнюю политику Киева. По его мнению, правительство допускает ряд ошибок, в частности, в законе о деолигархизации.

«У меня к олигархам нет вопросов, у меня есть вопрос к государству, которое дает возможность зарабатывать на наших интересах и наших налогах», — заявил эксперт.

У него поинтересовались, стоит ли Украине опасаться газового договора между Венгрией и Россией. Киев высказал свои претензии, но получил ответ от Будапешта: так страна заботится о национальных интересах.

«Что мы за последнее время предложили Венгрии, чтобы от них что-то требовать? Они вольны покупать газ там, где есть. У нас они даже не покупали, газ шел транзитом. На самом деле это недальновидная политика, инфантильная… Наши силы и средства очень ограничены, мы в долгах, как в шелках. Нам нечего особенно предложить нашим партнерам», — отметил общественник Друзенко.

Он добавил, что Венгрия поступила очень грамотно. Германия покупает газ напрямую у России. Соответственно, и Будапешт может поступать так, как ему удобно.

Ранее политолог Наталья Макеева в интервью для Федерального агентства новостей подчеркнула, что у Украины нет ни специалистов, ни технических возможностей, чтобы изменить расстановку сил в Европе, особенно в газовых вопросах.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Общественник Друзенко считает, что Украине нечего требовать от Венгрии
украина долги апостроф друзенко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru