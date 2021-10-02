Прокурор Грузии: экстрадиция Саакашвили на Украину не обсуждалась

Тбилиси, 2 октября. Запрос о рассмотрении экстрадиции бывшего главы Грузии Михаила Саакашвили в минюст страны не поступал и на данный момент не рассматривается, сообщил прокурор Джарджи Циклаури.

Однако, по его словам, допускается изучение данного вопроса при необходимости. Об этом Циклаури сообщил в эфире телеканала «Рустави 2».

Кроме того, прокурор ответил на вопрос об украинском гражданстве Саакашвили. По его словам, его наличие никак не препятствует отбыванию срока в грузинской тюрьме. Экс-глава государства был осужден тремя судебными инстанциями страны, поэтому наличие гражданства другой страны не играет роли.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что бывший президент был задержан. Саакашвили обвиняется по четырем уголовным делам, по двум из которых ему уже вынесен приговор в виде лишения свободы на девять лет. Он осужден за помилование виновных в убийстве грузинского банкира, а также за избиение депутата, разгон оппозиционного митинга и растрату средств из государственного бюджета.

Ранее пресс-секретарь Кремля высказался об отношении России к происходящим событиям. По его словам, судьба Саакашвили Москву не интересует.