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Восемь жительниц ДРК сожгли заживо по обвинению в колдовстве
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Восемь жительниц ДРК сожгли заживо по обвинению в колдовстве
wikipedia.org  /  Razdagger / CC BY-SA 3.0

Киншаса, 1 октября. Жители племени баджакази за месяц казнили восемь женщин в Демократической Республике Конго. Последних признали ведьмами, после чего сожгли заживо.

«За период с июня по сентябрь мы зарегистрировали 324 обвинения в колдовстве. Ранее в округе Калехе пятерых женщин предали огню, а еще четырех увезли в неизвестном направлении. Дальнейшая их судьба неизвестна», — сообщила Нелли Адиджа, координатор неправительственной организации «Ассоциация женщин в средствах массовой информации».

Профессор социологии Высшего института развития сельских районов в столице провинции Букаву Боско Мучукива считает, что активизация «охотников на ведьм» связана с проблемами в управлении государством:

«Это явление возрождается, потому что правительство не справляется с основными задачами. Полиция и система правосудия не выполняет работу. В атаках виновно племя баджакази. В общине присутствует большое количество самопровозглашенных экстрасенсов и ложных проповедников, причем многие из них — женщины.

Они утверждают, что способны выявлять ведьм. Однако это обман. У них нет никаких сверхъестественных способностей, они просто пользуются доверчивостью необразованных людей и увеличивают число последователей».

Ранее священнослужитель в Замбии поверил, что он посланник Иисуса Христа. Он попросил помощников похоронить его заживо на три дня. Однако пастор не пережил ритуальное погребение и скончался от гипоксии.

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