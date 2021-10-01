Президент Финляндии подчеркнул важность отношений с Россией

Хельсинки, 1 октября. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что с Россией необходимо поддерживать диалог. Он считает, что в этом заинтересован и Запад.

Глава государства выступил в честь 60-летия финского Института внешней политики. Его речь опубликовало издание Verkkouutiset.

«За прошедшее время эти отношения претерпели, мягко говоря, некоторые перемены. Однако наши давние взаимные обязательства поддерживать хорошие отношения с соседями никуда не исчезли. Так что поддержание хороших отношений с Россией — насколько это возможно в нынешних условиях — стало важным столпом нашей безопасности», — отметил политик.

Он добавил, что сотрудничество с Москвой очень важно как для Европы, так и для всего мира. К сожалению, текущая геополитическая ситуация вызывает тревогу. Вместо налаживания взаимоотношений политики лишь обвиняют друг друга в тех или иных «грехах», между государствами растет недоверие.

«Несмотря на это я призываю вас взглянуть на ситуацию шире. Мы лишаемся возможности воспринимать общие угрозы и вызовы в Европе. Опасность состоит в том, что традиция безопасности, базирующаяся на сотрудничестве, может исчезнуть. И мы, не заметив этого, можем войти в более масштабный конфликт, чем имеем сейчас», — резюмировал президент.

Ранее стало известно, что Финляндия планирует построить восточную ветку железной дороги на границе с Россией. Запуск магистрали позволит добираться из Санкт-Петербурга до Хельсинки на полчаса быстрее.