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США угрожает Эфиопии новыми санкциями за депортацию обвиненных в поддержке боевиков сотрудников ООН
Весь мир
США угрожает Эфиопии новыми санкциями за депортацию обвиненных в поддержке боевиков сотрудников ООН
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Аддис-Абеба, 1 октября. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки ответила на решение правительства Эфиопии выслать из республики персонал ООН введением очередных ограничений.

«Вашингтон готов ввести финансовые санкции против тех, кто препятствует оказанию поддержки народу.

Правительство США решительно осуждает беспрецедентные действия правительства Эфиопии по изгнанию руководства всех организаций ООН, участвующих в текущих операциях.

Президент Джо Байден издал исполнительный указ, который разрешает введение целенаправленных экономических ограничений в связи с кризисом на севере республики. И мы без колебаний используем их и другие инструменты реагирования», — заявила Псаки.

США угрожает Эфиопии новыми санкциями за депортацию обвиненных в поддержке боевиков сотрудников ООН
Global Look Press  / Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

Однако пресс-секретарь не упомянула, что сотрудников ООН объявили персонами нон грата. Работников гуманитарной миссии обвинили в поддержке сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Боевики с ноября прошлого года нападают на правительственную армию и терроризируют мирное население страны.

В комментариях под публикацией эфиопы остро отреагировали на очередные угрозы введения санкций:

«Пришло время для того, чтобы США оставили нас в покое. Нам не нужна ваша помощь, а вернее то, что вы ей называете, чтобы скрыть презрение к нашему суверенитету и независимости. У нас есть много могущественных союзников, которые хотят работать с нами на условиях взаимовыгоды и уважения. Эпоха правления одной нации закончилась».

«Кстати, по поводу «беспрецедентных действий»! Да, для африканских стран беспрецедентно сопротивляться злоупотреблениям со стороны западных агентов, маскирующихся под работников по оказанию помощи. Привыкайте к тому, что вас не целуют и вам не кланяются».

Ранее, вместо помощи пострадавшим провинциям США ввели санкции, препятствующие качественному вооружению национальной армии. Ограничение экспорта оборонных изделий поставило под угрозу безопасность мирных жителей.

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сша африка эфиопия
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