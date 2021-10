США угрожает Эфиопии новыми санкциями за депортацию обвиненных в поддержке боевиков сотрудников ООН

Аддис-Абеба, 1 октября. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки ответила на решение правительства Эфиопии выслать из республики персонал ООН введением очередных ограничений.

"The U.S. government condemns in the strongest possible terms the government of Ethiopia's unprecedented action to expel the leadership of all of the United Nations organizations involved in ongoing humanitarian operations," press sec. Psaki says. https://t.co/PGZ70zjWqy pic.twitter.com/8zflSaTbjn