Около восточного побережья Африки появился новый вулкан

Ученые обнаружили появление нового вулкана в результате сейсмической активности. Первые толчки начались в мае 2018 года и ощущались на всех материках.

«Это самое крупное активное подводное извержение, когда-либо зафиксированное», — заявили исследователи.

Отправленная к острову Майотта экспедиция на месте эпицентра землетрясения обнаружила возвышенность, которой раньше не было, выступающую над морским дном на 820 метров.

По полученным данным ученые реконструировали появление нового природного образования. Они выяснили, что все началось с магматического резервуара в астеносфере (расплавленный слой мантии непосредственно под литосферой Земли — прим. ФАН).

Сейсмические сдвиги повредили литосферу, и магма нашла выход через земную кору, породив множественные землетрясения. В результате все закончилось извержением, после которого пять кубических километров лавы образовали новый вулкан около восточного побережья Африки.

«Объемы и поток выброшенной лавы во время магматического события на Майотте сопоставимы с теми, которые наблюдаются во время извержений в крупнейших горячих точках Земли», — заключили исследователи.

Ранее землетрясение мощностью в 4,1 балла по шкале Рихтера произошло вблизи северного побережья Марокко.