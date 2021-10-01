Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 октября 00:17
00:13
Происшествия
Прокурор Грузии: экстрадиция Саакашвили на Украину не обсуждалась
00:08
Политика
Адвокат Саакашвили прокомментировал заявление президента Грузии о помиловании
00:02
Общество
Клинцевич назвал главный просчет сценаристов хаоса в Афганистане
23:52
Политика
Украинские депутаты определили сроки «возвращения» Крыма
23:27
Политика
Общественник Друзенко считает, что Украине нечего требовать от Венгрии
23:11
Весь мир
Восемь жительниц ДРК сожгли заживо по обвинению в колдовстве
23:03
Весь мир
США угрожает Эфиопии новыми санкциями за депортацию обвиненных в поддержке боевиков сотрудников ООН
23:03
Политика
Президент Финляндии подчеркнул важность отношений с Россией
23:00
Происшествия
Жительница Одинцовского района рассказала про найденные грибниками останки костей
22:53
Политика
Минюст США сообщил о дальнейшей судьбе банкира Тинькова
Все новости

Около восточного побережья Африки появился новый вулкан
Весь мир
Около восточного побережья Африки появился новый вулкан
Global Look Press  /  Zulkarnain

Ученые обнаружили появление нового вулкана в результате сейсмической активности. Первые толчки начались в мае 2018 года и ощущались на всех материках.

«Это самое крупное активное подводное извержение, когда-либо зафиксированное», — заявили исследователи.

Отправленная к острову Майотта экспедиция на месте эпицентра землетрясения обнаружила возвышенность, которой раньше не было, выступающую над морским дном на 820 метров.

По полученным данным ученые реконструировали появление нового природного образования. Они выяснили, что все началось с магматического резервуара в астеносфере (расплавленный слой мантии непосредственно под литосферой Земли — прим. ФАН).

Сейсмические сдвиги повредили литосферу, и магма нашла выход через земную кору, породив множественные землетрясения. В результате все закончилось извержением, после которого пять кубических километров лавы образовали новый вулкан около восточного побережья Африки.

«Объемы и поток выброшенной лавы во время магматического события на Майотте сопоставимы с теми, которые наблюдаются во время извержений в крупнейших горячих точках Земли», — заключили исследователи.

Ранее землетрясение мощностью в 4,1 балла по шкале Рихтера произошло вблизи северного побережья Марокко.

 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Около восточного побережья Африки появился новый вулкан
африка вулкан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru