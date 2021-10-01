Минюст США сообщил о дальнейшей судьбе банкира Тинькова

Вашингтон, 1 октября. Министерство юстиции Соединенных Штатов сообщило о дальнейшем развитии событий относительно дела российского предпринимателя Олега Тинькова.

По известной информации, банкир будет освобожден в рамках сделки со следствием. Однако ему предстоит провести год под надзором правоохранительных органов и выплатить 250 тысяч долларов (более 18 миллионов рублей), передает ТАСС.

Ранее российский банкир Олег Тиньков признал вину по возбужденному в его отношении уголовному делу о налоговых нарушениях в США. Суд постановил обязал предпринимателя выплатить денежную компенсацию.