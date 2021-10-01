Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 22:50
22:47
Весь мир
Посольство России в Эфиопии поздравило граждан страны с традиционным праздником Ирреча
22:43
Общество
Задержанный Саакашвили объявил голодовку
22:38
Политика
Минюст США сообщил о дальнейшей судьбе банкира Тинькова
22:38
Происшествия
Авария на высоковольтной линии оставила без света почти всю Абхазию
22:23
Политика
Саакашвили раскрыл свою новую жену
22:23
Украина
Политолог Макеева оценила желание Украины изменить расстановку сил в Европе
22:17
Весь мир
Нелегальный оборот ценных ресурсов замедлил восстановление ЦАР
22:10
Весь мир
Процесс по добровольному разоружению успешно завершился в столице ЦАР
22:07
Политика
Песков заявил об отсутствии интереса Кремля к судьбе задержанного Саакашвили
22:07
Политика
Саакашвили до задержания находился в Грузии четвертый день
Все новости

Авария на высоковольтной линии оставила без света почти всю Абхазию
Происшествия
Авария на высоковольтной линии оставила без света почти всю Абхазию
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Сухум, 1 октября. Почти вся Абхазия осталась без электричества из-за аварии на высоковольтной линии в восточной части республики.

Информацию об этом сообщили в пресс-центре РУП «Черноморэнерго» в интервью РИА Новости. Почти вся республика, с населением 240 тыс. человек в настоящее время обесточена. Аварийное отключение высоковольтной линии «Ачгуара» произошло в пятницу, 1 октября.

Соответствующие службы уже приступили к ликвидации последствий аварии. В настоящее время все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее несколько районов Екатеринбурга остались без света. Обрыв проводов случился на одной из линий электропередач. ЧП произошло в Октябрьском районе и в центре города. Специалисты смогли устранить последствия аварии, причины произошедшего будут установлены бригадой ремонтников.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Авария на высоковольтной линии оставила без света почти всю Абхазию
авария абхазия электричество
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru