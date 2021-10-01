Авария на высоковольтной линии оставила без света почти всю Абхазию

Сухум, 1 октября. Почти вся Абхазия осталась без электричества из-за аварии на высоковольтной линии в восточной части республики.

Информацию об этом сообщили в пресс-центре РУП «Черноморэнерго» в интервью РИА Новости. Почти вся республика, с населением 240 тыс. человек в настоящее время обесточена. Аварийное отключение высоковольтной линии «Ачгуара» произошло в пятницу, 1 октября.

Соответствующие службы уже приступили к ликвидации последствий аварии. В настоящее время все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее несколько районов Екатеринбурга остались без света. Обрыв проводов случился на одной из линий электропередач. ЧП произошло в Октябрьском районе и в центре города. Специалисты смогли устранить последствия аварии, причины произошедшего будут установлены бригадой ремонтников.