Посольство России в Эфиопии поздравило граждан страны с традиционным праздником Ирреча

Аддис-Абеба, 1 октября. Российское посольство в Эфиопии поздравило жителей республики с наступающим Днем благодарения Ирреча.

???????????????? Best wishes from the Embassy of Russia!

On the occasion of the thanksgiving Irreechaa festival we would like to extend our best wishes to the Oromo people and all Ethiopians. Irreechaa is a celebration of thanksgiving, forgiveness, hope and unity. pic.twitter.com/iOIAwdNB6Q — Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) October 1, 2021

«В этот радостный день пожелаем всей Эфиопии счастья, благополучия и мира», — обратились российские дипломаты к населению африканской страны.

On this joyous day let us wish all of Ethiopia happiness, prosperity and peace! Mallattoo nageenyaa fi tokkummaa kan ta'e Irreecha bara 2014 baga geessan! — Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) October 1, 2021

По древней традиции народа оромо Ирреча празднуют после окончания сезона дождей. Люди восхваляют Ваака за доброту и щедрость. После этого они идут к священным озерам и опускают в воду свежесрезанные растения, чтобы поблагодарить божество за дары.

Ранее в республике отмечали День подношения драгоценностей Энкутаташ, эфиопский Новый год. Праздник устраивают в момент перехода от сезона проливных дождей к сбору урожая. В этот раз он выпал на 11 сентября.

В стране по-прежнему сохраняется напряженная обстановка. К межэтническому конфликту, который спровоцировал масштабный гуманитарный кризис, добавились неправомерные, по мнению местных властей, санкции США.

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Вашингтон запретил экспорт в Эфиопию оборонных технологий и вооружения, что привело к проблемам с оснащением регулярной армии. В связи с этим министр иностранных дел Эритреи Осман Салех, обращаясь к участникам Генассамблеи ООН, осудил попытки Запада препятствовать мирному решению конфликта вмешательством извне.