Посольство России в Эфиопии поздравило граждан страны с традиционным праздником Ирреча

Аддис-Абеба, 1 октября. Российское посольство в Эфиопии поздравило жителей республики с наступающим Днем благодарения Ирреча.

Best wishes from the Embassy of Russia!

On the occasion of the thanksgiving Irreechaa festival we would like to extend our best wishes to the Oromo people and all Ethiopians. Irreechaa is a celebration of thanksgiving, forgiveness, hope and unity. pic.twitter.com/iOIAwdNB6Q