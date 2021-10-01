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Посольство России в Эфиопии поздравило граждан страны с традиционным праздником Ирреча
Весь мир
Посольство России в Эфиопии поздравило граждан страны с традиционным праздником Ирреча
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Аддис-Абеба, 1 октября. Российское посольство в Эфиопии поздравило жителей республики с наступающим Днем благодарения Ирреча.

«В этот радостный день пожелаем всей Эфиопии счастья, благополучия и мира», — обратились российские дипломаты к населению африканской страны.

По древней традиции народа оромо Ирреча празднуют после окончания сезона дождей. Люди восхваляют Ваака за доброту и щедрость. После этого они идут к священным озерам и опускают в воду свежесрезанные растения, чтобы поблагодарить божество за дары.

Ранее в республике отмечали День подношения драгоценностей Энкутаташ, эфиопский Новый год. Праздник устраивают в момент перехода от сезона проливных дождей к сбору урожая. В этот раз он выпал на 11 сентября.

В стране по-прежнему сохраняется напряженная обстановка. К межэтническому конфликту, который спровоцировал масштабный гуманитарный кризис, добавились неправомерные, по мнению местных властей, санкции США.

Посольство России в Эфиопии поздравило граждан страны с традиционным праздником Ирреча
twitter.com  / @AbiyAhmedAli

Вашингтон запретил экспорт в Эфиопию оборонных технологий и вооружения, что привело к проблемам с оснащением регулярной армии. В связи с этим министр иностранных дел Эритреи Осман Салех, обращаясь к участникам Генассамблеи ООН, осудил попытки Запада препятствовать мирному решению конфликта вмешательством извне.

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африка эфиопия
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