Саакашвили раскрыл свою новую жену

Тбилиси, 1 октября. Задержанный в Тбилиси экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что у него новая жена.

Новой женой экс-главы Грузии является украинский депутат Елизавета Ясько. Об этом Саакашвили рассказал в видеообращении в Facebook, которое было оопубликовано уже после его задержания.

«Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», — сказал бывший грузинский президент.

Видеозапись опубликовала Ясько. На ее странице сообщается, что она народный депутат Украины.

Ранее было опубликовано видео задержания Саакашвили со счастливой улыбкой и в наручниках. Саакашвили с улыбкой проследовал за правоохранителями во время задержания. Он сообщил о своем возвращении в Грузию после восьмилетнего отсутствия. В видеообращении экс-президент отметил, что находится в Батуми. Против бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел.