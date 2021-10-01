Нелегальный оборот ценных ресурсов замедлил восстановление ЦАР

Банги, 1 октября. Контрабанда в горнодобывающем секторе является препятствием для экономического роста Центральноафриканской Республики, заявили аналитики информационного издания Ndjoni Sango.

Несмотря на большое количество залежей ресурсов, ЦАР остается одной из беднейших стран. Эту проблему часто поднимают местные журналисты:

«Многочисленные государственные перевороты и оккупация районов добычи вооруженными группами привели к тому, что значительную часть сектора используют нелегальным способом. Например, алмазы вывозят контрабандными путями. С 2018 по 2021 год компаниям выдали не менее 216 разрешений на поиск полезных ископаемых. Однако из-за мошенничества и преступлений государство не получает дохода от этой сферы».

Корреспонденты Ndjoni Sango уверенны, что основной проблемой является отсутствие безопасности на рудниках и должного контроля за индустрией.

Ранее сообщалось, что национальная армия ЦАР (FACA) продолжает операции по зачистке остатков конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и проводит разминирование освобожденных населенных пунктов.