Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 22:49
22:47
Весь мир
Посольство России в Эфиопии поздравило граждан страны с традиционным праздником Ирреча
22:43
Общество
Задержанный Саакашвили объявил голодовку
22:38
Политика
Минюст США сообщил о дальнейшей судьбе банкира Тинькова
22:38
Происшествия
Авария на высоковольтной линии оставила без света почти всю Абхазию
22:23
Политика
Саакашвили раскрыл свою новую жену
22:23
Украина
Политолог Макеева оценила желание Украины изменить расстановку сил в Европе
22:17
Весь мир
Нелегальный оборот ценных ресурсов замедлил восстановление ЦАР
22:10
Весь мир
Процесс по добровольному разоружению успешно завершился в столице ЦАР
22:07
Политика
Песков заявил об отсутствии интереса Кремля к судьбе задержанного Саакашвили
22:07
Политика
Саакашвили до задержания находился в Грузии четвертый день
Все новости

Песков заявил об отсутствии интереса Кремля к судьбе задержанного Саакашвили

  /   Обновлено: 01 октября 2021 22:11
Политика
Песков заявил об отсутствии интереса Кремля к судьбе задержанного Саакашвили
Prt Scr youtube.com  /  ЦАРЬГРАД ТВ

Москва, 1 октября. Кремль не интересуется судьбой задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии. Пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову задали вопрос о реакции Кремля на то, как развиваются события вокруг бывшего президента Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам неинтересна его судьба», — сказал Песков.

Ранее Саакашвили стал фигурантом уголовного дела о пересечении границы Грузии. Также ему заочно вынесли приговор. На родине ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы. Согласно информации прокуратуры, в Грузии Саакашвили заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и вынесли приговор по факту избиения депутата Валерия Гелашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что не помилует экс-главу государства Михаила Саакашвили. Она отметила, что Саакашвили приехал в страну, чтобы внести дестабилизацию.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков заявил об отсутствии интереса Кремля к судьбе задержанного Саакашвили
песков саакашвили задержание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru