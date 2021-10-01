Песков заявил об отсутствии интереса Кремля к судьбе задержанного Саакашвили

Москва, 1 октября. Кремль не интересуется судьбой задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии. Пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову задали вопрос о реакции Кремля на то, как развиваются события вокруг бывшего президента Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам неинтересна его судьба», — сказал Песков.

Ранее Саакашвили стал фигурантом уголовного дела о пересечении границы Грузии. Также ему заочно вынесли приговор. На родине ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы. Согласно информации прокуратуры, в Грузии Саакашвили заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и вынесли приговор по факту избиения депутата Валерия Гелашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что не помилует экс-главу государства Михаила Саакашвили. Она отметила, что Саакашвили приехал в страну, чтобы внести дестабилизацию.