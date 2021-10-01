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Процесс по добровольному разоружению успешно завершился в столице ЦАР
Весь мир
Процесс по добровольному разоружению успешно завершился в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 1 октября. Государственный министр по программе разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации (DDRR) Жан Виллибиро-Сако рассказал об успешном завершении финального этапа демилитаризации столицы Центральноафриканской Республики.

«В Бриа мы объявили о начале осуществления крупной стратегии по разоружению префектур ЦАР. Согласно этому плану глава страны Фостен-Арканж Туадера обозначил необходимость провести операцию в Банги.

Мы приступили к реализации задуманного и разместили пункты приема в зданиях, которые ранее принадлежали радикальным группировкам. Власти преследовали главную цель — сделать столицу городом без оружия», — объяснил он.

Чиновник отметил, что процесс носит добровольный характер. Всем участникам мероприятия власти гарантировали интеграцию в мирное общество. Таким образом, каждый сможет внести вклад в восстановление страны.

Процесс по добровольному разоружению успешно завершился в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Многие молодые центральноафриканцы, обманом завербованные радикальными формированиями, разочаровались в деструктивных идеях главарей группировок. Каждому из них правительство дало шанс вернуться к нормальной жизни.

Ранее общественники заявили о недопустимости проведения переговоров с лидерами бандформирований. Они уверены, что руководство ЦАР не должно пытаться наладить контакт с врагами республики.

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